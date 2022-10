La quarta operazione all’omero destro subita lo scorso 2 giugno ha restituito al popolo della MotoGP il vero Marc Marquez, capace di esprimersi in moto senza dolore. Lo spagnolo ha parlato di questo ritorno al passato in un’intervista realizzata da Antonio Boselli, che andrà in onda sabato 1° ottobre alle 11:30 nel corso di Talent Time su Sky Spot MotoGP (canale 208). Di seguito vi proponiamo un estratto

Prima della quarta operazione all’omero destro dello scorso 2 giugno, Marquez era già tornato in sella alla sua Honda nel Mondiale 2021, tra l’altro con buoni risultati. Era riuscito a vincere ben tre gare: GP di Germania, GP delle Americhe, GP dell'Emilia Romagna. Eppure quel dolore al braccio destro non lo aveva abbandonato. Sentiva che qualcosa non andava. L’ultimo intervento, subito alla Mayo Clinic di Rochester (in Minnesota) per mano del dottor Joaquin Sanchez Sotelo, sembra invece aver restituito al popolo della MotoGP il vero Marc: sorridente, veloce e soprattutto libero di testa. Libero di divertirsi di nuovo in moto, di osare, di correre con il suo inconfondibile coraggio. Lo spagnolo ha parlato di questo ritorno al vecchio Marquez in un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport MotoGP in occasione del GP Thailandia.