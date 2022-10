A Buriram è il giorno del GP di Thailandia. Alle 7 scatta la Moto3 con Foggia davanti a tutti in griglia. Alle 8.20 sarà il turno della Moto2 con Chantra in pole, 2° Arbolino e 5° Vietti. Alle 10 il gran finale con la gara della top-class e tre Ducati in prima fila. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

MOTOGP: LA GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV