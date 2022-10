MotoGp

Prima fila tutta Ducati in Thailandia. Il più veloce in qualifica è stato il rookie Bezzecchi (team Mooney VR46), alla prima pole della sua carriera in MotoGP. Martin in seconda posizione (Ducati Pramac), terza casella per Bagnaia (Ducati factory). Il leader del campionato Quartararo parte dal 4° posto, Bastianini è 6°, Marquez è 8°, Aleix Espargaró soltanto 13°. La gara domani alle 10 (ora italiana) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW MOTOGP, GP THAILANDIA LIVE