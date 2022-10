GP Thailandia: i risultati del warm up

Pecco è stato il più veloce nel warm up del GP di Thailandia. Alle sue spalle Marini, Zarco e Bastianini, 6° Quartararo e 12° Bezzecchi che a Buriram scatterà dalla pole. Marc Marquez 14°, Petrucci 22°. Gara in diretta alle 10 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Vola Francesco Bagnaia nel warm up a Buriram: il torinese è stato il più veloce con la sua Ducati ufficiale, ottenendo un tempo di 1:30.360 su una pista completamente asciutta. Alle sue spalle si sono piazzati Luca Marini (Money VR46), Johann Zarco (Pramac), Enea Bastianini (Gresini Racing), 6° Fabio Quartararo (Yamaha) che comanda il Mondiale con 18 punti di vantaggio su Pecco. Le Aprilia hanno migliorato le posizioni delle qualifiche con l'8° crono di Maverick Vinales e il 9° di Aleix Espargaró, mentre Marco Bezzecchi - che in Thailandia scatterà dalla pole - è 12°. Più indietro la Honda di Marc Marquez (14°), mentre Danilo Petrucci (al 'debutto' con la Suzuki) è 22°. Gara in diretta alle 10 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.