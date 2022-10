Succede di tutto a Buriram, 'teatro' del GP di Thailandia. La gara di Moto2 viene interrotta per la pioggia torrenziale caduta sul circuito asiatico e lo 'show' di Arbolino può cominciare in una giornata da ricordare per l'Italia, che trionfa anche in Moto3 grazie al successo di Foggia e 'vede' la vetta del Mondiale di MotoGP con Bagnaia, 3° e ora a -2 da Quartararo. Gara MotoGP iniziata intorno alle 11 a causa della pioggia

