Quartararo: "Ha piovuto nel momento peggiore"

Piove sul bagnato per Quartararo in Thailandia. In questo caso non solo in senso figurato, ma anche pratico. Il francese, dopo essere partito dal 4° posto in griglia, ha chiuso la gara al 17° posto e quindi fuori dalla zona punti. È stata la pioggia a complicare i piani del pilota Yamaha. E adesso anche la classifica del Diablo diventa complicata: Quartararo dopo Buriram è ancora in vetta al Mondiale, ma adesso il suo vantaggio su Bagnaia si è ridotto ad appena due punti. Pecco sta portando avanti una super rimonta, se si pensa che il suo distacco su Fabio era arrivato a 91 punti. Al termine del GP Thailandia, il francese non ha parlato con i giornalisti. Le sue uniche dichiarazioni arrivano dal comunicato stampa diffuso dalla Yamaha: "La pioggia è arrivata nel momento peggiore per noi. Non abbiamo avuto molto tempo per girare su pista bagnata prima dell'inizio della gara, abbiamo avuto a disposizione soltanto pochi minuti - si legge nel comunicato Yamaha -. I primi giri sono stati davvero difficili. Sono stato spinto lateralmente da Miller alla curva 1 e da lì in avanti la mia situazione è solo peggiorata. Ho provato a trovare un buon feeling, ma la visibilità era davvero pessima. Mi dispiace per i tifosi thailandesi presenti in circuito, speravo di fare una gara migliore davanti a un pubblico così. Abbiamo un'idea del motivo per cui abbiamo sofferto così tanto, analizzeremo il problema per migliorare le nostre prestazioni in futuro. Cercheremo di tornare più forti in Australia".