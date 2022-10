Joan Mir sta meglio e punta a tornare per il GP d'Australia dopo l'infortunio alla caviglia: lo ha reso noto la Suzuki, che ha parlato di "ultimi esami confortanti". Lo spagnolo, sostituito da Watanabe a Misano, da Tsuda a Motegi e da Petrucci in Thailandia (ad Aragon si era ritirato il sabato e non era stato rimpiazzato) dovrà ottenere l'ok dei dottori al circuito: "Non sono ancora al 100%, ma sento che è il momento di tornare", le parole di Mir. GP Australia in diretta su Sky Sport MotoGP domenica 16 ottobre