SBK, Razgatlioglu davanti a Rinaldi nelle libere

Il venerdì di Superbike a Portimao premia Toprak Razgatlioglu, che sui saliscendi dell’Algarve sigla il miglior tempo delle prove libere in 1’40”720. Su una pista che potrebbe aiutare i rivali di Alvaro Bautista a contenerne lo strapotere, il campione in carica ha stampato un giro monstre in FP2 prima di concentrarsi su un long run. Sul passo gara i Tre Moschettieri sembrano piuttosto allineati, con Bautista e Jonathan Rea capaci come Toprak di girare con costanza sul 41” basso. Il giro secco ha premiato invece Michael Rinaldi e Garrett Gerloff, secondo e terzo grazie ai crono della sessione del mattino. Rea e Bautista sono alle loro spalle in quarta e quinta posizione, con Iker Lecuona e la sua Honda che cercano di farsi vedere in sesta piazza.