La MotoGP torna in pista in Australia per il terz'ultimo atto di una stagione ancora tutta da scrivere: mondiale piloti apertissimo, con Quartararo a +2 su Bagnaia e a +20 su Aleix Espargaró. Ora ogni gara (e ogni punto) può essere decisivo, a cominciare da Phillip Island. Ecco tutti gli orari per non perdersi nulla del weekend australiano. GP Australia in diretta domenica 16 ottobre su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW alle 5 italiane

La lotta per il titolo Mondiale in MotoGP si prepara al terzultimo atto. Il Motomondiale torna a Phillip Island per un weekend tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. La gara è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 ora italiana, le qualifiche si disputeranno il sabato alle 5.10: puntate la sveglia e non ve ne pentirete, perché la battaglia iridata è più calda che mai. Pecco Bagnaia, a 2 punti dal leader Fabio Quartararo, non è mai stato così vicino al rivale in questa stagione ed è in odore di sorpasso. Ma occhio anche ad Aleix Espargaró, terzo a 20 punti dalla vetta. Di seguito tutti gli orari su Sky Sport per non perdersi nulla del GP d'Australia, compresi gli appuntamenti di Moto2 e Moto3.