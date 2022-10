Moto2 e Moto3 ripartono da Phillip Island, in Australia, un circuito non particolarmente favorevole ai colori italiani. Il weekend è tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Non è un circuito facile per i colori italiani quello di Phillip Island in Moto2 e Moto3: fino al 2019, nelle moderne classi a quattro tempi, non avevamo mai vinto in 16 gare corse qui. Ci ha pensato Lorenzo Dalla Porta a colmare questo vuoto, vincendo la gara delle Moto3, appunto, del 2019. Rimaniamo a secco invece in Moto2. Se consideriamo anche le vecchie categorie, l’ultima vittoria italiana nella classe di mezzo qui è quella di Marco Simoncelli nel 2009. Phillip Island è una delle quattro "bestie nere" italiane in Moto2, uno dei 4 tracciati del calendario attuale in cui non abbiamo mai vinto assieme a Silverstone, Algarve e Mandalika. Con la beffa: in tutti e quattro questi circuiti il nostro miglior risultato è la piazza d’onore, il secondo posto.