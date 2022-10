Dopo aver recuperato 89 punti al leader del campionato Quartararo e con sole 2 lunghezze di distanza dal francese, il pilota delle Ducati è pronto a sferrare l'attacco. Ma sa bene cosa è necessario evitare a Phillp Island: "Ora più che mai non bisogna commettere errori". Solo tre gare alla fine della stagione. l Gran Premio è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Ora più che mai è importante non commettere errori". Francesco Bagnaia si avvicina al GP d'Australia con la consapevolezza di chi ha recuperato 89 punti al primo in classifica ed ora deve dare la spallata decisiva alla classifica del mondiale piloti della MotoGP. "Dopo il GP della Thailandia sono tornato a casa per qualche giorno e ora sono pronto ad affrontare questi altri due appuntamenti consecutivi in Australia e Malesia - assicura il pilota Ducati - Sono entusiasta di tornare a Phillip Island, un circuito molto veloce dove sono convinto che potremo fare bene. Adesso sono a due punti da Quartararo, ma questo non cambia il mio approccio: dobbiamo restare concentrati, lavorare bene a partire dal primo turno del venerdì e puntare alla vittoria in gara".