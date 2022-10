Phillip Island, l'ombra lunga di Valentino Rossi

Nel weekend si riaccende la lotta per il titolo MotoGP in Australia, a Phillip Island. Un circuito che negli anni ha visto super protagonista Valentino Rossi, che detiene il record di 15 podi. Altra curiosità: solamente due volte nelle ultime 12 edizioni chi ha vinto qui, si è poi aggiudicato il titolo mondiale. Il Gran Premio è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Quanto è lunga l’ombra di Valentino Rossi sul mondiale MotoGP? Tanto, tantissimo, soprattutto a Phillip Island, circuito in cui Vale ha messo a segno uno dei tanti record di tutti i tempi che detiene.

Si tratta del primato di podi per circuito: Rossi ne ha ottenuti ben 15, record assoluto per un tracciato, tanto che i suoi migliori rivali si fermano a quota 10. Si tratta di Giacomo Agostini a Spa, Assen e Imatra e Dani Pedrosa a Jerez.

Ma questo record dei podi per circuito non è il solo aspetto di questo valore stratosferico: il recente ricambio generazionale (i ritiri di Pedrosa, Lorenzo, e prima ancora Stoner) fa si che il miglior pilota in attività per podi in Australia ne conti “solo” tre.

Si tratta di un terzetto: Maverick Vinales, Cal Crutchlow e Marc Marquez. Questo significa che, pur augurando ai suddetti tre di finire sul podio ogni anno sul tracciato australiano, il record di Vale rimarrà ineguagliato almeno fino al 2033!

Anche sul versante vittorie Rossi è primatista, in compagnia di Stoner: entrambi hanno vinto 6 volte qui. Marc Marquez li segue a quota tre e, tra i piloti in attività, contano una vittoria anche Crutchlow e Vinales.

Ennesima chiamata per la Honda

Con un palmares importante come quello della casa giapponese è difficile trovare un tracciato in cui la Honda non sia stata protagonista in passato.

A Phillip Island la Honda ha fatto la voce del padrone fino al 2019, ultima gara qui prima di quella di quest’anno: 15 vittorie su 25 gare, lasciandone 6 alla Yamaha e 4 alla Ducati, quest’ultima vincitrice con il solo Stoner.

Qui si potrebbe aprire un lungo dibattito sull’unicità di Stoner, vincente 4 volte con il marchio italiano dal 2007 al 2010. Con la stessa moto, nel 2011 e 2012, Valentino non è riuscito ad andare a podio a Phillip Island, nonostante vanti il prestigioso record di 15 podi di cui sopra.

Il campione non vince

Phillip Island circuito talismano? Non sembra, almeno in tempi recenti. Solo due volte nelle ultime 8 edizioni il vincitore di Phillip Island è stato poi campione del mondo a fine anno: è accaduto nel 2017 e 2019 (Marquez)… e solo due volte nelle ultime 12 edizioni (si aggiunge Stoner nel 2011). Di più: l’ultimo mondiale assegnato qui è stato quello del 2012 (Lorenzo).