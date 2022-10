Il ducatista alla vigilia del weekend di Phillip Island: "E' una delle mie piste preferite, anche se è sempre stata favorevole a Yamaha e Honda. Ma quest'anno il nostro potenziale è alto. Campionato? Sarà una gara importante per la lotta al titolo, è come se ripartissimo da capo". La gara della top class è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Pecco Bagnaia avrà un aiuto in più in Australia. Un aiuto che risponde al nome di Casey e al cognome di Stoner, il primo e unico in grado di vincere un titolo piloti in MotoGP con Ducati nel 2007. Adesso che Borgo Panigale ha la concreta possibilità di conquistare il campionato (Bagnaia è a -2 punti da Quartararo a tre gare dalla fine), l'australiano può essere determinante per far conoscere i segreti della pista di casa al pilota torinese, lui che a Phillip Island ha trionfato sei volte in top class."E' una pista in cui Honda e Yamaha sono sempre state avvantaggiate, ma noi possiamo fare bene: quest'anno la nostra moto si adatta a tutti i circuiti. Sarà una gara importante in vista del campionato - ha esordito Pecco a Sky Sport -. Stoner? Casey sarà qui questo weekend, spero possa darmi qualche consiglio".