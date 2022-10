La MotoGP torna in pista in Australia per la terz'ultima gara della stagione: mondiale piloti apertissimo, con Quartararo a +2 su Bagnaia e a +20 su Aleix Espargaró. Ora ogni Gran Premio (e ogni punto) può essere decisivo, a cominciare da Phillip Island. Ecco tutti gli orari per non perdersi nulla del weekend australiano. GP Australia in diretta domenica 16 ottobre su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW alle 5 italiane

