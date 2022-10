Due giapponesi e un brasiliano, la prima giornata di prove in Australia vede in cima al tabellone dei tempi Sasaki, Suzuki e Moreira. Il derby del "sol levante" premia il pilota di Max Biaggi, che ha tolto il boccone di bocca al nippo-romagnolo che stava pregustando un inizio scoppiettante (è stato il primo a rompere il muro dell’1 e 38) dopo il promettente avvio mattutino. E poi il rookie Moreira, già sorprendente su una delle piste più difficili da interpretare al primo colpo; d’altronde il diciottenne paulista, si è dimostrato uno dei piloti più costanti nella seconda parte del mondiale e conferma l’ottima impressione fin qui registrata. Al pomeriggio è risorto, quasi rinato, Izan Guevara, vittima di una brutta caduta al mattino che l’ha lasciato immobile nell’erba per mezzo minuto. In Fp2 ha risalito di gran passo la classifica, piazzandosi al quarto posto davanti al compagno di squadra Sergio Garcia, scivolato al terzo posto nella classifica iridata, dopo la trasferta di Buriram, alle spalle di un ottimo Foggia, arrivato sulla scia della vittoria in Thailandia e accompagnato dalla speranza di poter tenere aperta la lotta per il titolo. La distanza da Guevara è di 49 punti, tanti considerando anche la forza del leader del campionato, ma Dennis sta attraversando il momento migliore della sua stagione, dopo l’avvio bruciante delle prime gare. Si è rivisto Andrea Migno, riemerso dal tunnel oscuro delle ultime uscite (4 punti in tre gare). Quindi Stefano Nepa, in gran spolvero. Jaume Masia, che al mattino era finito in zona critica (col 12° tempo) si è messo al sicuro in Fp2 con il nono cronologico. Dodicesimo Joel Kelso, l’unico pilota australiano in Moto3. Ha sorpreso, in negativo, il sedicesimo di Deniz Oncu, tra i protagonisti del mondiale. In difficoltà anche Riccardo Rossi, partito piano in Fp1 e finito al venticinquesimo posto a fine giornata.