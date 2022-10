Bagnaia: "Bravi a risollevarci dopo le difficoltà"

Dopo alcuni problemi di setup nella parte iniziale delle Libere, Bagnaia è riuscito a chiudere le prove del venerdì in ottava posizione (risultato importante, visto il meteo variabile in Australia): “Abbiamo raddrizzato una sessione partita male, quest’anno l’abbiamo fatto spesso. Siamo vicini a Quartararo sul ritmo, non siamo così lontani e il lavoro che serviva è stato fatto”. Il GP Australia è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Abbiamo raddrizzato una sessione partita male, ci siamo risollevati dopo le difficoltà, quest'anno l’abbiamo fatto spesso", Pecco Bagnaia prova a raccogliere le idee al termine di una giornata che l’ha visto faticare più del solito. Per centrare l’ottavo tempo ha dovuto spingere nelle Libere 2. "In alcuni tratti del circuito dobbiamo ancora metterci a posto, la buona notizia è che sappiamo dove lavorare", ha spiegato. Sul passo la Ducati non va male, sul giro secco manca ancora qualcosa. "Siamo vicini a Quartararo, sul ritmo, ma non sono stato abbastanza incisivo durante il time attack nel settore uno e tre". Il pilota della Ducati resta ottimista, il problema maggiore sembra il vento: la carena nuova, più piccola, migliora la guidabilità, ma nei curvoni, quando soffiano le raffiche dall’oceano, è meno efficace. "Il carico è minore rispetto a una volta e nei curvoni patisce di più il vento". L’abbassatore non serve, rispetto ad altri circuiti. Pensiero condiviso con gli altri piloti Ducati, ma sulla messa a punto c’è margine di miglioramento. "Sabato saremo pronti, non siamo così lontani e il lavoro che serviva è stato fatto". Secondo round della sfida al titolo, le Ducati vanno forte anche in Australia, ma il divario con la Yamaha è minore. "Fabio è sempre molto veloce e questa è una pista decisamente favorevole alla sua moto". Il GP Australia è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.