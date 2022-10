Nella classifica combinata, al termine delle Libere 2 a Phillip Island, ci sono due Ducati davanti a tutti: il migliore è Zarco del team Prima Pramac, seguito da Marco Bezzecchi (team Mooney VR46) e Pol Espargaró (Honda). Focus sulla lotta per il titolo: 4° Quartararo (Yamaha), 7° Aleix Espargaró (Aprilia), 8° Bagnaia (Ducati ufficiale). Qualifiche della MotoGP domani alle 5:10, la gara è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE LIBERE