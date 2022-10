Dopo aver conquistato la pole nel GP della Thailandia, Marco Bezzecchi compie un altro step importante nel suo percorso di crescita in MotoGP. Su un tracciato complesso come Phillip Island, in condizioni estreme tra vento e basse temperature, il pilota del team Ducati Mooney VR46 è riuscito a chiedere il venerdì di prove libere in seconda posizione, con appena 38 millesimi di distacco dal leader Zarco: "Per andare forte a Phillip Island ci vogliono i maroni – dice sorridendo Bezzecchi al microfono di Sandro Donato Grosso –. Sono contento per il risultato di queste prove libere. È stata una bella giornata, abbiamo fatto un grande step nelle Libere 2. C’è molto vento e questo complica le cose, solitamente io non sono un fenomeno con il vento, qui invece mi sono trovato bene. Anche se la moto si muoveva ogni tanto, io sono riuscito comunque a guidare in modo fluido e veloce". Questo risultato importante, arrivato nella prima giornata di lavoro in Australia, aiuterà Bezzecchi a cancellare la delusione della gara in Thailandia: pur essendo scattato dalla pole, ha chiuso il Gran Premio al 16° posto. "In alcune piste mi trovo subito a mio agio, in altre piste meno, questo fa parte del mio percorso di crescita. Il podio di Assen è stato una bella iniezione di fiducia, mi ha aiutato nel prendere consapevolezza di quello che posso fare. Mi piacerebbe fare una bella gara qui in Australia, purtroppo non ci sono riuscito in Thailandia nonostante una bella qualifica, è stato tosto moralmente vedere che gli altri andavano molto più veloce di me. Non avevo mai guidato con quelle condizioni in MotoGP, mi serve un po' di esperienza in più. Mi piacerebbe fare bene a Phillip Island anche per cancellare la gara di Buriram". Il GP Australia è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.