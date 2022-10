Una tragedia che si aggiunge a un'altra. A distanza di due giorni dalla morte di Victor Steeman, 22enne pilota olandese vitima di un incidente in Gara 1 della Supersport 300 a Portimao, anche la mamma è deceduta a causa di un arresto cardiaco. E' successo nell'abitazione della donna a Lathum, dove nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Aveva 59 anni. Una storia devastante per la famiglia Steeam dopo il dolore per la perdita di Victor avvenuta martedì scorso dopo due giorni passati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Faro a seguito del grave trauma cranico riportato in pista a Portimao.