Terz'ultimo appuntamento della stagione in Australia, dove Martin scatta dalla pole seguito da Marquez e Bagnaia. Pecco proverà il sorpasso in vetta su Quartararo, distante appena due punti in classifica. Il francese parte 5°, alle spalle di Aleix Espargaró. Qualora non foste in grado di seguire la gara in diretta stanotte alle 5 su Sky, qui trovate il programma delle repliche. E se non vuoi aspettare, puoi anche rivedere subito il Gran Premio on demand domenica mattina al tuo risveglio

Vietato sbagliare. È questo lo spirito con cui Bagnaia e Quartararo si apprestano a vivere una delle gare più importanti della stagione, il Gran Premio d'Australia, da seguire domenica 16 ottobre alle 5 (ora italiana) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. I due piloti arrivano a questa gara con situazioni opposte: Bagnaia ha chiuso il GP Thailandia al terzo posto, mentre Quartararo ha faticato sull'asfalto di Buriram, chiudendo soltanto 17° (fuori dalla zona punti). In questo modo Pecco ha recuperato 16 punti in classifica sul francese, portandosi a -2 dalla vetta del Mondiale. Restano tre gare ancora da disputare, un trittico che inizia proprio in Australia e che si concluderà con Malesia e Valencia. Come sono andati Bagnaia e Quartararo in qualifica? A Phillip Island è stato Martin il pilota più veloce del sabato, tornando in pole a 189 giorni dall'ultima volta ad Austin. Marc Marquez parte dalla seconda casella, mentre Bagnaia scatterà 3°. In seconda fila gli altri piloti in lotta per il Mondiale: 4° Aleix Espargaró con l'Aprilia e 5° proprio Quartararo con la Yamaha. Per il francese non sarà facile destreggiarsi in mezzo alle 6 Ducati distribuite nelle prime 10 posizioni sulla griglia di partenza di Phillip Island. Qualora non foste in grado di seguire la gara in diretta stanotte alle 5 su Sky, nessun problema: la programmazione di Sky Sport vi permette di vedere e rivedere subito il Gran Premio d'Australia al vostro risveglio.