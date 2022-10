Jorge Martin conquista la pole a Phillip Island firmando il nuovo record della pista (1:27.767). Alle spalle del pilota del team Ducati Pramac ci sono Marc Marquez (2°) e Pecco Bagnaia (3°). In seconda fila gli altri contendenti al titolo: 4° Aleix Espargaró, 5° Fabio Quartararo. Enea Bastianini scatterà dalla 15^ casella, dopo essere stato ostacolato da Oliveira nel Q1. La gara della MotoGP domani in diretta dalle 5 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

