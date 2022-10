MotoGp

Martin torna in pole dopo 13 Gran Premi, a 189 giorni dall'ultima volta ad Austin. Marquez (Honda) si aggancia a Bagnaia (Ducati) e chiude le qualifiche al 2° posto, Pecco scatterà 3°. In seconda fila gli altri piloti in lotta per il Mondiale: 4° Aleix Espargaró (Aprilia), 5° Quartararo (Yamaha). In totale ci sono 6 Ducati nelle prime 10 posizioni. La gara domani alle 5 (ora italiana) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Di seguito la griglia di partenza HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE