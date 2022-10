Non aveva un’espressione convinta Fabio Quartararo, dopo le qualifiche che lo hanno relegato in seconda fila con il quinto tempo. Da venerdì, cominciato con tempi incoraggianti, a sabato, come ha sempre rimarcato lui per primo, le Ducati hanno fatto un deciso passo avanti. A differenza della sua Yamaha. Ma rispetto ad altre gare, la situazione sembra affrontabile con maggiore fiducia. "Sono comunque contento perché era una qualifica difficile. Ho fatto il tempo da solo, senza sfruttare le scie degli altri piloti, e il passo gara comunque non è male". Anche il francese sottolinea l’incognita pneumatici il cui consumo sarà determinate per il risultato in gara. "Nelle Libere 4 la gomma dura ha funzionato abbastanza bene, ma il consumo sarà determinate". Di conseguenza è complicato impostare a tavolino la strategia migliore. "Difficile: potremmo anche andare più veloci, ma in realtà non sappiamo che passo tenere per via delle durata delle gomme. Vedremo a fine gara che avrà il ritmo migliore con la gomma consumata". Più facile sorpassare a Phillip Island?: "Ci sono due o tre punti buoni per superare, ma ripeto, tutto dipenderà dalla durata degli pneumatici". La gara della MotoGP domenica 16 ottobre alle 5 (ora italiana) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.