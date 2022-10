La MotoGP torna in pista in Australia per la terz'ultima gara della stagione: mondiale piloti apertissimo, con Quartararo a +2 su Bagnaia e a +20 su Aleix Espargaró. Ora ogni Gran Premio (e ogni punto) può essere decisivo, a cominciare da Phillip Island. Ecco tutti gli orari per non perdersi nulla del weekend australiano. GP Australia in diretta domenica 16 ottobre su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW alle 5 italiane

Scaldate i motori, la MotoGP è pronta a tornare in pista per il terzultimo appuntamento del Motomondiale 2022. Domenica 16 ottobre, live da Phillip Island, Il GP di Australia, con Pecco Bagnaia a caccia del leader Fabio Quartararo, distante due punti nella classifica generale. La gara della MotoGP scatterà alle 5 (Moto3 alle 2 e Moto2 alle 3.20) su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con ampio spazio alle repliche alle 8, alle 11 e alle 14 (differita su TV8). Il GP sarà inoltre disponibile per gli abbonati nella sezione On demand. In cabina di commento Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 7 appuntamento con “Race Anatomy” con le interviste ai piloti e ai protagonisti del paddock e nei box dopo la gara. Di seguito tutti gli orari per non perdersi nulla del weekend australiano su Sky Sport.