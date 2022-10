MotoGp

Bagnaia chiude 3° a Phillip Island e completa il sorpasso su Quartararo (scivolato). A due gare dalla fine, Pecco è il nuovo leader con 233 punti: in totale ha rimontato 105 punti sul francese (da -91 a +14). È un record: prima di Bagnaia nessun pilota era riuscito a portarsi in testa al Mondiale partendo da un gap di 91 punti. Aleix Espargaró 9°, ha un distacco di 27 punti da Pecco. Prossimo GP in Malesia il 23 ottobre: Bagnaia può diventare campione del mondo già a Sepang HIGHLIGHTS GARA - BAGNAIA CAMPIONE SE...