Divertenete siparietto tra Crutchlow e Quartararo ai microfoni di Sky Sport: durante l'intervista al nostro Antonio Boselli, il francese ha accolto l'inglese come il "re della giornata" dopo il miglior tempo nelle Libere 2 a Sepang. Cal non si è lasciato pregare e ha fatto un annuncio: "Oggi sono stato il più veloce, mi ritiro e non torno più", ha detto scherzando prima di andare via. GUARDA IL VIDEO

