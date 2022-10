Con il mondiale già assegnato si corre per il titolo di vicecampione, per la vittoria in gara, per i posti sul podio che portano premi. Dennis Foggia è a due punti da Sergio Garcia, entrambi staccati da più di 60 punti dal "rey" della categoria, Izan Guevara che ha festeggiato la vittoria iridata in Australia. Il romano è partito forte, il più veloce nel venerdì di Sepang, ma Sasaki, che in campionato lo insegue a 16 punti di distanza, è li attaccato, appena 70 millesimi di differenza. Il giapponese viene da una striscia molto positiva, tre podi in quattro gare. Dennis è meno costante, ma quando è in giornata son dolori per tutti. David Munoz ha chiuso con il terzo tempo la prima giornata di libere, davanti a Masia, il grande sconfitto di questa stagione. Partiva per vincere, ha avuto il suo momento di gloria tra Austin e Le Mans (due vittorie, un secondo e un terzo posto) ma nella seconda parte del campionato, da Aragon in poi è svanito. Non è ancora tempo di bilanci, rinviati al termine dell’ultima gara di Valencia, ma più di un protagonista mancato sta facendo i conti con una stagione che non ha portato quanto sperato. Suzuki (oggi nono) e Migno (decimo) hanno brillato meno di quanto loro stessi si aspettassero. E pensare che il romagnolo era partito col botto, con la vittoria alla prima gara in Qatar. Riccardo Rossi porta invece sulle spalle il peso del nome del team, dedicato dal fondatore alla memoria di suo figlio Marco Simoncelli, scomparso a Sepang undici anni fa. La gara di domenica cade nello stesso giorno dell’incidente. Un podio potrebbe starci. Difficile, non impossibile. Crederci, quanto meno, sarebbe già un modo di onorare il ricordo del Sic. Riccardo ha chiuso al quinto posto, con qualche nervosismo. Comprensibile.