Bagnaia è 11° nella classifica combinata al termine del venerdì in Malesia, dove si gioca il primo match point mondiale. Pecco non è riuscito a migliorare il proprio tempo a causa della pioggia caduta prima delle Libere 2, ma ha ancora a disposizione le Libere 3 per provare a entrare nella top ten: "Ha pesato il nostro errore durante le Libere 1, abbiamo deciso di non fare time attack e io ho sbagliato nell’ultimo giro andando lungo in curva 9, dove ho perso due decimi"

Venerdì in chiaroscuro per Bagnaia a Sepang, dove domenica si giocherà il primo match point per diventare campione del mondo. Nella prima sessione di prove svolta sull’asciutto, Pecco ha chiuso in undicesima posizione, a causa di un mancato time attack. Le Libere 2 sono state condizionate da una pesante pioggia, pertanto il pilota Ducati non è riuscito a migliorare il proprio tempo sull’asfalto bagnato. Sabato sarà decisiva la terza sessione di prove per provare ad entrare nella top ten e accedere così al Q2, altrimenti il leader del Mondiale dovrà passare dal Q1. "All’inizio ho fatto un po' di fatica sul bagnato nelle Libere 2, ma più che il meteo in realtà ha pesato il nostro errore durante le Libere 1, quando non siamo riusciti a entrare nei primi dieci – spiega Bagnaia al microfono di Sky –. Abbiamo deciso noi di non fare time attack nelle Libere 1, ho sbagliato io nell’ultimo giro andando lungo in curva 9, ho perso due decimi in quel punto e adesso mi ritrovo fuori dalla top ten per tre millesimi. Quindi senza quell’errore sarei stato già tra i primi dieci piloti. In ogni caso non importa, abbiamo fatto un bel lavoro nella prima sessione di prove, anche nelle Libere 2 siamo andati bene, dato che nel secondo run sul bagnato eravamo già più veloci. Bisogna solo capire perché continuo a non avere lo stesso feeling del 2021 sul bagnato, ma penso che ci arriverò". Il programma di sabato 22 ottobre, da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208): Libere 3 alle 4:50, Libere 4 alle 8:25, qualifiche alle 9:05.