Il pilota catalano, 10° al termine delle qualifiche del GP Malesia a Sepang, non riesce a capacitarsi delle difficoltà dell'Aprilia: "Gli altri girano sugli stessi tempi dei test invernali, se non più veloci, noi siamo quasi un secondo più lenti. Non siamo veloci e non capisco perchè". GP Malesia domenica 23 ottobre alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

