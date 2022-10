MotoGp

Nonostante le Libere 3 si siano svolte sull'asciutto, Bagnaia non è riuscito a entrare nei primi dieci posti che valgono l'accesso diretto al Q2. Pecco è scivolato alla curva 7 chiudendo 11° nella combinata. Il pilota Ducati dovrà centrare i primi due posti del Q1 per provare a entrare in Q2, dove ci si gioca la pole. Quattro moto italiane davanti a tutti nella top ten, il più veloce è Martin. Quartararo e Aleix Espargaró in Q2. Qualifiche alle 9:05 VIDEO. LA CADUTA DI BAGNAIA - LE QUALIFICHE LIVE