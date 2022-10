Il giapponese scatterà davanti a tutti in Malesia: alle sue spalle Arbolino e Canet, 6° Augusto Fernandez, leader del Mondiale con 3 punti e mezzo di vantaggio proprio su Ogura. Soltanto 20° Vietti. Domenica la gara di Moto2 alle 7.20, alle 9 la top-class: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now

Ogura non tentenna e assesta il primo colpo alla vigilia della gara che può confermarlo al comando della Moto2. Il giapponese si prende la terza pole dopo Jerez e Austria, rifila tre decimi a un evanescente Fernandez, manda segni di ottima forma. E infiamma il finale di questo campionato, apertissimo. Tra lui e lo spagnolo che ha accusato l’errore di Phillip Island, ci sono Canet, Dixon e Gonzalez. Alle spalle di Augusto ci sono Chantra, sempre temibile in caso di pioggia e Acosta, come sempre un’incognita. In campionato solo 3,5 punti tra loro due, ma è Fernandez, come Quartararo in MotoGP, ad aver ceduto il primato nel finale di stagione. Peccato che da questa sfida iridata si sia chiamato fuori, col passare della gare, Celestino Vietti. Il piemontese che aveva dominato la prima fase del Mondiale, anche oggi è rimasto lontano dai giochi. Incomprensibilmente distante dalle prime file dove avrebbe abbastanza talento per lottare. Vederlo partire dalla settima fila, col ventesimo posto, sembra un controsenso, ma così è. Il pilota del team VR46 conserva il quarto posto in classifica, in virtù del suo inizio strepitoso. Ma nelle ultime quattro gare ha racimolato solo 9 punti. E alle sua spalle c’è Pedro Acosta che viene dal secondo posto dell’Australia.