Più veloce nelle libere, velocissimo in qualifica, Dennis Foggia punta deciso alla gara di domenica dove si schiererà in pole position. Col nuovo record della pista. La sua squadra, il team Leopard sa come interpretare il circuito malese, è sempre andato forte su questo tracciato con i suoi piloti. Ma Dennis c’ha messo parecchio del suo. Nella prima uscita sembrava quasi in difficoltà, è rientrato a cambiare lo pneumatico posteriore a 5 minuti dalla fine, obbligando la squadra a un cambio velocissimo. Poi è rientrato in pista al volo, ha trovato il treno giusto per un super giro da record (strappato al suo compagno di squadra Suzuki). Sergio Garcia, suo rivale diretto in campionato (dove lo precede al secondo posto con due soli punti di vantaggio), c’ha provato da solo a prendersi la prima casella dello schieramento, ma ha mancato il record per un soffio, un solo millesimo. Alla fine del turno si è ritrovata terzo, alle spalle del suo compagno di squadra, il neo iridato Guevara, che al pari di Foggia ha trovato la scia giusta nell’ultimo assalto al tempo. Al quarto posto Masia (dopo qualche attrito in pista con Foggia). Davanti ad Holgado e a un convincente Andrea Migno che aveva anche provato a mettersi d’accordo con Foggia per farsi tirare al momento buono. Sasaki, che aveva come sempre convinto fin dalle libere, è rimasto più staccato (scatterà dal settimo posto in griglia), davanti a Suzuki e a Riccardo Rossi. Meno brillanti del solito - su una pista che può mettere in difficoltà chi non ha esperienza - i rookie, Munoz e Moreira, rispettivamente decimo e undicesimo. Peccato per Stefano Nepa, che sembrava in grado di fare di più, ma ha dovuto accontentarsi del dodicesimo posto. Gara importante per il titolo di vicecampione del mondo. Nel team Leopard bocche chiuse e dita incrociate per scaramanzia. Nemmeno Foggia si sbilancia (“contento per questa quarta pole stagionale, però conta la gara”), ma si lascia andare al rimpianto per il risultato della stagione. “Siamo stati altalenanti, poco competitivi quando serviva - ha detto il pilota romano con rammarico -. Tutte le Honda erano indietro, e di molto. Mi sono mancate le gare dove l’anno scorso ho vinto e dove quest’anno, invece, non abbiamo performato. Sono quelle che hanno pesato di più nel bilancio finale”.