Marquez ha chiuso le qualifiche di Sepang al 3° posto, dopo aver sfruttato inizialmente la scia di Bagnaia. Dopo la caduta del pilota Ducati, Marc ha concluso il giro da solo: "Onestamente io aspetto l'uscita di Pecco dal box perché la Ducati ha un motore pazzesco, la scia ci serve tantissimo, se avessi anche io quel motore andrei da solo, ma ora non ce l'ho. Hanno fatto la stessa cosa con me per tutta la mia carriera: è consentito dal regolamento, anche se è al limite della sportività"

I giri buoni li hai fatti da solo. Scia o non scia, sei riuscito comunque a fare un ottimo tempo, nonostante tu abbia seguito Bagnaia nelle qualifiche… "Non capisco come sono riuscito a fare il 3° tempo in qualifica da solo. Se guardate bene, tutte le Honda cercano la scia, perché puoi guadagnare 2 o 3 decimi gratis. Ma questa volta ho fatto un buon giro da solo, non so perché, non abbiamo un buon passo"

A parti invertite, ti darebbe fastidio se prendessero la tua scia? Non pensi che dovreste andare tutti un po' più da soli? "Onestamente io aspetto l’uscita di Bagnaia dal box perché la Ducati ha un motore pazzesco, la scia ci serve tantissimo, se avessi anche io quel motore andrei da solo, ma adesso non ce l’ho. Quindi devo cercare un metodo all’interno del regolamento per ottenere il massimo, anche se è al limite: aspetto che parte Bagnaia, mi metto dietro di lui, ma non lo disturbo. Disturbare è quello che ha fatto Morbidelli nelle Libere 3, ma io mi metto dietro a Pecco lasciando sempre mezzo secondo di distanza, così se sbaglio qualcosa e cado non rischio di prenderlo. Questo è l’unico modo per fare un buon tempo con la Honda su questa pista: è vero che oggi ho fatto il tempo da solo, ma ho guadagnato comunque qualche decimo nella parte iniziale del giro fatto alle spalle di Bagnaia. Capisco chi si lamenta, ma hanno fatto la stessa cosa con me per tutta la mia carriera: è consentito dal regolamento, anche se è al limite della sportività. Nelle competizioni devi provare a dare il 100% con quello che hai, è quello che faccio io"

Rispetto al GP Australia, il tuo ritmo gara è peggiore qui in Malesia? "La gara sarà difficile e lunga, potrei chiudere tra l’ottavo e il decimo posto. Sto lottando con la moto per provare a raggiungere un buon passo gara, questo mi porta a stancarmi tanto e non posso guidare come ho fatto in Australia".

Sei stato l’unico in tutto il tuo box a volere la gomma soft in Australia, come sei riuscito a fartela montare? "C’è molto rispetto nel box, ho preso io la decisione. Per loro non era una decisione chiara, ma io volevo la soft in Australia: è stata la gomma che ha finito meglio la gara, provate a chiedere alla Michelin"