In arrivo un fine settimana ricco di emozioni per i motori su Sky. Da giovedì 20 a domenica 23 ottobre appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale per il Gran Premio della Malesia. Domenica 23 ottobre alle 9, live dal circuito di Sepang, la gara della MotoGP (Moto3 alle 6 e Moto2 alle 7.20), con Pecco Bagnaia a caccia del titolo dopo il sorpasso nella classifica iridata su Fabio Quartararo. Guido Meda e Mauro Sanchini racconteranno minuto per minuto la lotta per il titolo su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (differita su TV8). Il penultimo appuntamento della stagione sarà anche l’occasione per ricordare Marco Simoncelli, che sul circuito di Sepang ha perso la vita proprio il 23 ottobre del 2011. Per l’occasione, su Sky Sport MotoGP, verranno trasmessi "La Regola di Marco" e "SIC", due film per ripercorrere la vita e la carriera dell’indimenticabile pilota romagnolo.