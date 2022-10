Ecco i giochi del calendario, che ripropone una domenica 23 ottobre con GP a Sepang, Malesia, 11 anni dopo quella maledetta del 2011, quella che al secondo giro di una gara poi annullata ci ha strappato per sempre Marco Simoncelli. Marco che arrivava felice per il suo miglior risultato in MotoGP col secondo posto di Phillip Island dopo una vacanza nelle Filippine col babbo Paolo, la fidanzata Kate e la mamma di lei. Un Sic carico, convinto, sicuro che aveva deciso di partire con la gomma posteriore dura a differenza della maggior parte dei suoi avversari per poter dare il massimo nella parte finale della gara, lui così più pesante degli altri. Marco era anche felice in prospettiva dopo aver provato il lunedì successivo al GP di Motegi la Honda 1000 che avrebbe sostituito la 800 cc l'anno dopo, risolvendo in gran parte quel problema di peso e consumi che lo limitavano. A Sepang in febbraio aveva ottenuto la sua prima miglior prestazione in MotoGP nei test precampionato e quindi credeva fosse il posto giusto per cercare con convinzione e senza presunzione la prima vittoria in MotoGP. D'altronde quello era il circuito che si chiamava SIC, cioè Sepang International Circuit, era la pista dove aveva vinto il titolo della 250 nel 2008. Cosa avrebbe potuto andare storto?