Missione (quasi) impossibile per Fabio Quartararo, che a Valencia dovrà vincere e sperare che Bagnaia non faccia meglio di 15° per riconfermarsi campione del mondo. Di certo "El Diablo" dovrà disputare una gara all'attacco, come fatto già in Malesia: non aveva più nulla da perdere ed è tornato a dare il meglio di se stesso dopo un periodo complicato. GP Valencia in diretta domenica 6 novembre su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW