Non solo la lotta mondiale Bagnaia-Quartararo, Valencia sarà una gara speciale per altri tre motivi. Jack Miller disputerà l'ultima gara in Ducati prima di passare in KTM e lasciare il suo posto a Bastianini: gara d'addio anche per Enea, al team Gresini e allo storico capotecnico Giribuola. E poi ci sarà l'ultimo ballo della Suzuki, che dal prossimo anno non sarà più in griglia nel Motomondiale

BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO SE...