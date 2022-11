Bagnaia: "Sono pronto a regalarvi grandi emozioni"

Il GP di Valencia non è un appuntamento come gli altri. E non solo perché è l’ultimo evento del 2022. Un pilota italiano può tornare a vincere il Mondiale MotoGP 13 anni dopo Valentino Rossi (2009). Si tratta naturalmente di Bagnaia, al quale basterà guadagnare altri 2 punti su Quartararo per conquistare il suo primo titolo in top class. La gara si svolgerà domenica 6 novembre alle 14 sul Circuit Ricardo Tormo di Cheste (in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Nel 2021 Pecco vinse su questo tracciato, siglando anche il nuovo giro più veloce in gara, davanti ad altre due Ducati: Jorge Martin (2°) e Jack Miller (3°). Fu anche il primo podio tutto Ducati nella storia della MotoGP. Bagnaia non nasconde l’emozione, sa che la storia lo aspetta lì a un passo: "Sta per avere inizio un fine settimana davvero importante per noi, ma arrivo a Valencia tranquillo e sereno – spiega Pecco nel comunicato stampa diffuso dalla casa di Borgo Panigale –. Il Circuit Ricardo Tormo è una pista dove lo scorso anno siamo stati veloci e sulla carta è adatta alle caratteristiche della nostra moto. Rispetto alla Malesia siamo in una situazione più favorevole, ma dobbiamo restare concentrati fino all’ultimo, pensare solo a lavorare bene fin dal primo turno e puntare a dare il massimo in gara come sempre. Qui ci saranno un sacco di tifosi Ducati, oltre alla mia famiglia, i miei amici e il mio fan club, quindi spero di poter regalare a tutti loro delle grandi emozioni domenica".