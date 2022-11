MOTOGP

A Valencia va in scena l'ultimo atto del Mondiale, il duello finale per la conquista del titolo tra Bagnaia e Quartararo, a -23 in classifica dal ducatista. E allora scopriamo con Mauro Sanchini i segreti del tracciato spagnolo, curva dopo curva. La gara è in diretta domenica 6 novembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW LE PROVE LIBERE LIVE - BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO SE...