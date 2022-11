Il venerdì di libere in Spagna archiviato con le moto del team Leopard davanti a tutti: Suzuki precede il compagno di squadra Foggia. L'italiano punta al secondo posto in campionato, al momento occupato da Garcia (quarto tempo alle spalle di Tatay). Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Doppietta Leopard nella prima giornata di prove libere a Valencia. Tatsu Suzuki precede il compagno di squadra Dennis Foggia, sbarcato a Valencia con l’intento dichiarato di lottare per il secondo posto in campionato, al momento occupato da Sergio Garcia che ha chiuso con il quarto tempo alle spalle di Carlos Tatay. L’altra buona notizia per il pilota romano, che deve recuperare 8 punti allo spagnolo che corre in casa, è l’ottima partenza delle Honda che per quasi tutta la stagione ha subito la superiorità della KTM. Farsi largo tra i piloti di casa non sarà però facile guardando la classifica che ne conta cinque nei primi dieci, tutti raccolti in meno di due decimi. Il titolo virtuale di vicecampione è l’ultimo rimasto in palio, dal momento che Guevara ha già chiuso il discorso per quello di campione del mondo. Il pilota della Gas Gas è però partito con calma: solo undicesimo alle spalle di McPhee e davanti a Munoz.