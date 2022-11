L'ex pilota spiega ai microfoni di Sky Sport l'addio alla Moto3: "Ho perso entusiasmo, il gesto dei due telemetristi poi licenziati non ha aiutato...". Poi sul futuro: "E' giunto il momento di fare qualcosa di diverso". Il GP della Comunità Valenciana è live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e e in streaming su NOW

Max Biaggi ha annunciato nelle scorse settimane l'addio alla Moto3 . Nel corso delle FP2 di Valencia , le ultime per l'ex pilota romano al box del suo Sterilgarda Max Racing , il quattro volte campione del mondo della classe 250 ha spiegato i motivi di questa scelta. "Il progetto è nato sei anni fa, nel 2017. Sono state stagioni intense, ma le cose a volte finiscono. Diciamo che ho un po’ meno entusiasmo ", ha detto ai microfoni di Sandro Donato Grosso. Poi ancora: "Fare questo lavoro ti porta molta pressione: hai sempre 13-14 ragazzi che girano il mondo, è un impegno logistico ma anche creativo per cercare di trovare supporto dall’esterno". Biaggi ha anche parlato del suo possibile futuro. " E’ arrivato il momento di fare qualcosa di diverso, che mi restituisca un po' di entusiasmo . A parte il ruolo in Aprilia sto valutando altre sistemazioni...".

Biaggi: "In Malesia la gioia più grande, ma ci sono stati anche dei bassi..."

Biaggi ha analizzato la stagione del suo team "La parte più bella è stata senza dubbio la doppietta in Malesia: abbiamo fatto primo e secondo e per chi ha un team non si può aspirare a qualcosa di meglio. Ma ci sono stati momenti meno alti come l'allontanamento dei due ragazzi del team (i due telemetristi che ad Aragon avevano 'placcato' Adrian Fernandez, ndr): sono episodi così che ti levano l’entusiasmo. Ora siamo qui a lottare per la terza posizione in campionato: Sasaki può giocarsi il Mondiale il prossimo anno, sono contento di averlo rilanciato".