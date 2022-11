Luca Marini ha chiuso in testa con il miglior tempo il venerdì di prove libere a Valencia: "Sono orgoglioso di essere costantemente tra i primi, Ducati è con margine la miglior moto in pista. Ho l'acquolina in bocca in vista del prossimo anno, comincio a divertirmi". GP Valencia domenica 6 novembre in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PROVE LIBERE