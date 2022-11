Il giorno in cui si diventa campioni del mondo MotoGP è senza dubbio indimenticabile per un pilota, ma di certo Pecco Bagnaia non si scorderà mai quella volta negli studi di Sky nell'inedita veste di giornalista. La scrittura dell'articolo, la riunione di redazione e la conduzione del tg: un dietro le quinte davvero imperdibile, che potete rivedere nello speciale "#Gofree, nato per vincere" disponibile On Demand. Nel VIDEO sopra un divertente estratto di Bagnaia in versione conduttore di Sky Sport 24 con Guido Meda