Izan, lezioni di guida anche all’ultima gara. Il campione del mondo impeccabile, lo sfidante un po’ meno. Oncu l’ha pedinato come un’ombra, studiandolo metro per metro, sondandone i punti i deboli. Ammesso che ce ne fossero. All’ultimo giro il turco ha infilato lo spagnolo all’interno, Guevara ha provato a resistere, ma ha chiuso per evitare un contatto e ha restituito il colpo all’ultima curva. Traiettoria perfetta per far correre veloce la sua Gas Gas, mentre Oncu allargava troppo la sua per vedersi infine sfilare lo spagnolo di fianco, primo sul traguardo. Il nuovo re della Moto3, già proiettato verso il salto di categoria, ha messo il sigillo finale sulla sua stagione perfetta, e poi s’è lasciato andare alla gioia davanti ai tifosi di casa. C’erano un paio di posizioni ancora aperte, partendo dal secondo posto in campionato, ma il suo compagno di squadra Garcia ha messo in cassaforte il titolo virtuale di vicecampione nei primi giri, piazzandosi subito al terzo posto, a distanza di sicurezza. Foggia, l’unico che poteva contenderglielo ha chiuso quarto: c’ha provato, ma è partito un po’ indietro e s’è trovato intruppato. Ha reagito nel finale, infilando anche Sasaki che sperava di soffiargli almeno il terzo posto nel Mondiale, ma Dennis d’astuzia ed esperienza se l’è tenuto dietro.