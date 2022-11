La Ducati incanta il mondo: ecco la Tripla Corona

Una stagione che non dimenticherà nessuno, soprattutto a Borgo Panigale. Francesco Bagnaia campione, la Ducati che trionfa e la Ducati che conferma quanto il Made in Italy sia una gemma preziosa in tutto il mondo e in ogni settore. E adesso, per il team, anche la Tripla Corona. La stagione 2022 si è infatti conclusa in modo eccezionale: oltre al Mondiale Piloti di Pecco (mancava dal 2007), la Tripla Corona è arrivata a Valencia dopo aver già messo in bacheca il titolo Costruttori e quello Team. Insomma, un colpaccio notevole.