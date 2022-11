Nonostante una gara in salita, chiusa all'ottavo posto proprio davanti a Pecco Bagnaia, Enea Bastianini centra a Valencia un prestigioso e storico traguardo, chiudendo terzo nel Mondiale piloti . Un risultato straordinario per il pilota del Team Gresini, che il prossimo anno dividerà il box in Ducati ufficiale proprio con il neo campione del mondo.

"Ora speriamo di continuare a festeggiare anche in Ducati"

"E' stata una stagione molto emozionante, arrivare terzo nel Mondiale era una cosa importante. E' un grande risultato per me e per il team, a inizio anno era qualcosa di difficilmente realizzabile. Valencia non è una delle mie piste favorite, ma bisognava essere veloci e siamo arrivati a metà strada. Speriamo di continuare a festeggiare in Ducati, l'emozione è tanta e anche l'emozione. Arrivare in un team ufficiale non sarà semplice, ma voglio partire con il sorriso: lavorare, divertirmi e imparare, dovrò cercare di capire il metodo. Domani sarò lì, vestito di rosso. Pecco ha vinto il campionato, sarà molto carico e sarà bello confrontarsi con lui. Sarà un'avventura molto emozionante".