Un italiano torna a vincere un Mondiale dopo il tuo ultimo titolo nel 2009: questo era il modo migliore per riuscirci?

"Era ora che un italiano tornasse a vincere il titolo, è passato un sacco di tempo, questo era il modo migliore possibile, per noi il fatto che ci sia riuscito Pecco è speciale"

Hai sofferto per Bagnaia durante la gara?

"Sicuramente è stata una gara sofferta, però io ero tranquillo, perché Bagnaia nel warm up ha rimesso la moto come piace a lui, è andato molto forte, quindi l'ho visto più rilassato rispetto alle qualifiche. Quartararo ha comunque fatto una grande gara, ha guidato in modo tosto fino alla fine"

C'è dal punto di vista umano una qualità di Bagnaia che ti piace?

"Pecco ti rende molto partecipe, questo è un grande pregio, è bello lavorare con lui, dargli una mano, tutti quelli che lavorano con lui lo fanno con grande gusto"

Parlando del team Mooney VR46, cosa prospetti per Bezzecchi e Marini nel Mondiale 2023?

"Secondo me l'anno prossimo saranno fortissimi. Dobbiamo capire che moto avremo nel 2023, dobbiamo provarla. Marco e Luca hanno entrambi un grandissimo potenziale. Luca sta crescendo step by step, ma è sempre molto solido. Bez ha fatto vedere delle gare bellissime, ha fatto anche un podio. Quest'anno ci siamo divertiti, ma siamo già pronti per il 2023"



Hai un nome in mente per il futuro? Hai già scovato qualche nuovo talento?

"Vorrei alzare ulteriormente il livello dell'Academy VR46 sotto tanti punti di vista, però al momento abbiamo deciso di puntare sul nostro gruppo storico, perché abbiamo tanti piloti fortissimi. Vogliamo dare il massimo per loro, sono i piloti con cui abbiamo iniziato"