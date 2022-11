MotoGp

Bagnaia è diventato campione del mondo della MotoGP a 25 anni. A che età hanno conquistato il titolo per la prima volta in top class gli altri vincitori? Prendendo in considerazione gli ultimi 30 anni del Motomondiale, l'età media dei campioni è progressivamente diminuita. Si va dai 30 anni di Wayne Rainey nel 1990 ai 20 anni di Marc Marquez nel 2013. Eccoli in ordine cronologico: quando i primi tre piloti della lista hanno vinto il primo Mondiale, Pecco non era neanche nato