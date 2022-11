Archiviato il Mondiale 2022 con il trionfo di Pecco Bagnaia, per i piloti MotoGP è già tempo di pensare al 2023: Il primo antipasto lo vivremo martedì 8 novembre (diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30) con i test di Valencia. Grande curiosità per la prima in pista del neo campione del mondo e anche per l'esordio in rosso del suo nuovo compagno di team, Enea Bastianini

LO SPECIALE: BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO