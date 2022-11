Andrea Dovizioso, ex pilota Ducati e tre volte vicecampione del mondo in MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, ha parlato così del successo iridato di Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport: "Complimenti alla Ducati e a Pecco, che ha fatto una seconda parte di stagione da paura: è un titolo meritato - ha detto il 'Dovi' in diretta dall'Eicma -. Ora aspettiamo la sfida con Bastianini, che si preannuncia bellissima: Enea quando è in forma è imbattibile, ma deve migliorare in costanza"

SPECIALE BAGNAIA CAMPIONE